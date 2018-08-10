Избирком Екатеринбурга утвердила бюллетени на выборы в гордуму

16:12 | 12.08.2018

fishki.net

Избирательная комиссия Екатеринбурга утвердила форму и содержание бюллетеней для выборов в городскую думу. Как сообщает пресс-служба избиркома, проголосовать можно будет по двум избирательным бюллетеням.



В одном бюллетене будут прописаны названия семи партий в порядке, который будет определен жеребьевкой. Во второй бюллетень по алфавитному порядку будут внесены фамилии кандидатов-одномандатников. Кстати, принять участие в выборах смогут только горожане с постоянной регистрацией в Екатеринбурге.



Напомним, выборы в гордуму Екатеринбурга состоятся 9 сентября. В выборах будут участвовать представители партий «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Яблоко», «Гражданская платформа» и «Партия пенсионеров за социальную справедливость». При этом на 18 мест по одномандатным округам претендуют 115 кандидатов, в том числе 11 самовыдвиженцев.