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13:39 | 12.08.2018

yuga.ru

Следственный комитет возбудил дело по факту избиения несовершеннолетнего на детской площадке

Следователи Первоуральска возбудили дело по факту избиения несовершеннолетнего ребенка, сообщает СУ СКР по Свердловской области.

Видеозапись инцидента опубликована в сети Интернет. На видео видно, как средь бела дня мужчина избивает своего 11-летнего сына на детской площадке. Свои действия 33-летний мужчина поясняет тем, что «нельзя ругаться матом на девочек».

Дело возбуждено по ст. 117 УК РФ «Истязание». В ходе доследственной проверки будут опрошены участники конфликта и его очевидцы, также планируется провести судебную медицинскую экспертизу пострадавшего подростка в целях установления степени тяжести вреда здоровью.

Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»

 


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