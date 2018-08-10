Следственный комитет возбудил дело по факту избиения несовершеннолетнего на детской площадке

13:39 | 12.08.2018

yuga.ru

Следователи Первоуральска возбудили дело по факту избиения несовершеннолетнего ребенка, сообщает СУ СКР по Свердловской области.



Видеозапись инцидента опубликована в сети Интернет. На видео видно, как средь бела дня мужчина избивает своего 11-летнего сына на детской площадке. Свои действия 33-летний мужчина поясняет тем, что «нельзя ругаться матом на девочек».



Дело возбуждено по ст. 117 УК РФ «Истязание». В ходе доследственной проверки будут опрошены участники конфликта и его очевидцы, также планируется провести судебную медицинскую экспертизу пострадавшего подростка в целях установления степени тяжести вреда здоровью.