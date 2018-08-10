В Свердловской области зафиксированы заморозки

13:24 | 12.08.2018

marimedia.ru

В Свердловской области зафиксированы первые заморозки в августе. Как сообщили в Уральском Гидрометцентре, сегодня утром на севере региона температура воздуха не превышала 0..-2 градусов.



Также в ближайшее время возможен шквалистый ветер до 25 метров в секунду. Однако это, к счастью, не означает, что лето в Свердловской области закончилось: теплые дни порадуют в начале предстоящей недели.