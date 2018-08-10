В Свердловской области за вечер вчерашнего дня и прошедшую ночь сгорели семь машин и мотороллер

12:01 | 12.08.2018

Фото: Gorod.lv

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области в регионе за минувшую ночь и вечер 11 августа сгорело семь автомобилей и мотороллер.



О первом происшествии мы уже писали, на улице Урицкого в Екатеринбурге огонь серьёзно повредил моторный отсек и салон автомобиля Mazda Familia. Сообщение о возгорании поступило 11 августа в 18:29, пожар тушили 2 единицы техники и 7 человек личного состава подразделений МЧС. С огнём они справились за 2 минуты.



В 20:27, вчерашнего же вечера, поступило сообщение о пожаре на улице Физкультурников в Артёмовском. Там загорелся автомобиль Volvo. К месту возгорания отправились 1 единица техники и 5 человек пожарных. Огонь потушили за 3 минуты, однако огонь успел повредить моторный отсек автомобиля и салон.



В 23:50 поступило следующее сообщение о возгорании автомобиля. В Верхней Пышме на улице Козицына загорелся гараж. В результате пожара на площади 11 кв. м. повреждены кузов и салон автомобиля ВАЗ-2105, сгорели мотороллер и хозяйственный инвентарь в гараже. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 4 человека личного состава. Пожар потушен в течение 3-х минут.



В 02:02 снова поступило сообщение о пожаре в Верхней Пышме. На улице Уральских Рабочих горел Ford Mondeo. К месту пожара выехали 1 единица техники и 3 человека личного состава. В течение 3-х минут пожар был потушен, однако огонь успел повредить не только салон и багажный отсек автомобиля Ford Mondeo, но и кузов стоящего рядом автомобиля ВАЗ-2109.



В 03:00 поступило сообщение о пожаре во 2-м микрорайоне в Качканаре, где загорелся элитный внедорожник Land Rover Discovery. Прибывшие к месту пожара 2 единицы техники и 6 пожарных справились с огнём за 2 минуты, тем не менее, моторный отсек и салон автомобиля оказались серьёзно повреждены.



В 04:23 поступило сообщение о пожаре в.Сысерти. Там на улице Тимирязева загорелся автомобиль ВАЗ-2107. В результате огнём поврежден салон. В тушении пожара была задействована 1 единица техники, 5 человек личного состава. Пожар потушен в течение 2-х минут.