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11:59 | 12.08.2018

gazeta-kuzminki.ru

В центре Екатеринбурга найдены десятки мертвых уток

Жители Екатеринбурга стали свидетелями массовой гибели уток – на берегах реки Ольховка, впадающей в Городской пруд, лежат десятки мертвых уток.

Мертвые птицы найдены в парке возле УрГУПСа, у пешеходного моста, ведущего на улицу Гражданскую.

В настоящий момент неизвестно, в чем точная причина одновременной гибели нескольких птиц. Однако, вероятно, это связано или с какой-либо эпидемией, или с массовым отравлением уток.

Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»

 


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