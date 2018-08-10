В центре Екатеринбурга найдены десятки мертвых уток

11:59 | 12.08.2018

gazeta-kuzminki.ru

Жители Екатеринбурга стали свидетелями массовой гибели уток – на берегах реки Ольховка, впадающей в Городской пруд, лежат десятки мертвых уток.



Мертвые птицы найдены в парке возле УрГУПСа, у пешеходного моста, ведущего на улицу Гражданскую.



В настоящий момент неизвестно, в чем точная причина одновременной гибели нескольких птиц. Однако, вероятно, это связано или с какой-либо эпидемией, или с массовым отравлением уток.