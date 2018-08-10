В ДТП с нижнетагильскими школьниками пострадали несколько человек

11:39 | 12.08.2018

ГУМЧС РФ по Московской области

Двадцать три ребенка из Нижнего Тагила попали в ДТП в Подмосковье: автобус, на котором они ехали из подмосковного санатория, улетел в кювет. По предварительным данный, причиной ДТП стал сердечный приступ у водителя – он умер за рулем.



Как сообщили СМИ представители Министерства образования Московской области, в ДТП пострадали всего шестеро детей, которые были госпитализированы, однако серьезных повреждений ни у кого не нашли. Семнадцать детей при аварии не получили травмы.



Школьники были доставлены на станцию другим автобусом, откуда они выехали на поезде в Нижний Тагил.



Отметим, что по факту аварии следственным отделом по Наро-Фоминску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело.