В центре Екатеринбурга вспыхнула машина, после того как ее завели

11:06 | 12.08.2018

e1.ru

Вчера вечером в центре Екатеринбурга загорелся автомобиль. По предварительной информации, возгорание произошло из-за неисправной проводки. Во всяком случае, по словам очевидцев происшествия, огонь вспыхнул после того, как водитель завел автомобиль.



На помощь поспешили другие водители, которые попытались потушить огонь своими силами, однако им это не удалось. Позже на место происшествия прибыли пожарные, которые справились с огнем за две минуты. В тушении пожара были задействованы 7 человек личного состава и две пожарные машины.



Как сообщили в МЧС по Свердловской области, огонь повредил моторный отсек и салон автомобиля Mazda Familia на площади 3 квадратных метра.