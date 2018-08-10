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11:06 | 12.08.2018
e1.ru
В центре Екатеринбурга вспыхнула машина, после того как ее завели
На помощь поспешили другие водители, которые попытались потушить огонь своими силами, однако им это не удалось. Позже на место происшествия прибыли пожарные, которые справились с огнем за две минуты. В тушении пожара были задействованы 7 человек личного состава и две пожарные машины.
Как сообщили в МЧС по Свердловской области, огонь повредил моторный отсек и салон автомобиля Mazda Familia на площади 3 квадратных метра.
Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»
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