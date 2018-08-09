В Свердловской области молодая пара пыталась затолкать детей в машину, подозревая, что они закидали их авто камнями

19:27 | 11.08.2018

news.pn

В городе Кушве в Свердловской области водитель иномарки и его супруга пытались затолкать в машину и увезти двух братьев семи и одиннадцати лет из-за того, что те якобы повредили их автомобиль камнями. Инцидент зафиксировали на камеру очевидцы, которые в то время как дети на весь двор умоляли о помощи, оставались в своих квартирах. На улице братьям также никто не помог. Им чудом удалось вырваться из рук злоумышленников.







После пережитого дети прибежали домой и рассказали маме о случившемся. Она незамедлительно обратилась в полицию.



Как сообщает «Телеканал 360», правоохранителям удалось поймать злоумышленников, и через некоторое время несовершеннолетние пострадавшие опознали их.



«Мы видели этих людей пять минут в полиции. Дети их опознали. Они опять сказали, якобы мои дети попали камнем», – вспоминает мать пострадавших.



А позже выяснилось, что мужчина – водитель «злого» автомобиля – просто перепутал детей и сорвался на первых встречных мальчиков. При этом в момент похищения автовладелец не стеснялся применять к пострадавшим братьям физическую силу. После этого детям понадобилась медицинская помощь.



Сам конфликт семейной пары и детей произошел несколько месяцев назад, но только сегодня мать пострадавших решилась рассказать о случившемся. Отметим, что за всё время полиция не предприняла никаких действий по заявлению матери пострадавших.



«Младший мой сын вроде ничего, а старший у невропатолога на учёте сейчас. Нас в полиции два месяца не информируют, что в итоге будет этим людям за нанесённый вред моим детям», — пожаловалась мама мальчиков.