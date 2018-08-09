День строителя уже начался: в Екатеринбурге ремонтники пробили трубопровод

18:39 | 11.08.2018

Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург" во "ВКонтакте"

Сегодня в Екатеринбурге на улице Гурзуфской строители с размахом отметили предстоящий профессиональный праздник. Во время раскопок рабочие пробили трубопровод сетей холодного водоснабжения. Из-за аварии подтопило проезжую часть.



Одновременно с этим в районе квартала между улицами Готвальда — Черепанова — III Интернационала произошел еще один инцидент, связанный с раскопками — экскаватор провалился в яму, которую до этого вырыл. По словам очевидцев, техника проводила там работы на сетях холодного водоснабжения.



Напомним, завтра, 12 августа, все строители и ремонтники страны отмечают профессиональный праздник.