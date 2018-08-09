Новости дня
18:39 | 11.08.2018
Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург" во "ВКонтакте"
День строителя уже начался: в Екатеринбурге ремонтники пробили трубопровод
Одновременно с этим в районе квартала между улицами Готвальда — Черепанова — III Интернационала произошел еще один инцидент, связанный с раскопками — экскаватор провалился в яму, которую до этого вырыл. По словам очевидцев, техника проводила там работы на сетях холодного водоснабжения.
Напомним, завтра, 12 августа, все строители и ремонтники страны отмечают профессиональный праздник.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
19:27 | 11.08.2018
В Свердловской области молодая пара пыталась затолкать детей в машину, подозревая, что они закидали их авто камнями
18:13 | 11.08.2018
В Екатеринбурге спасатели нашли кота, который три недели сидел в вентиляционной трубе
15:50 | 11.08.2018
Пенсионерка из Екатеринбурга, которая в -30 торговала сказками собственного сочинения, издаёт собственную книгу
14:23 | 11.08.2018
В Екатеринбурге стартовал Первый Евразийский фестиваль ландшафтного искусства «Атмосфера»
13:37 | 11.08.2018
Космическая династия: младший брат екатеринбургского космонавта Сергея Прокопьева полетит на МКС вслед за ним
11:54 | 11.08.2018
Через несколько часов Екатеринбург увидит солнечное затмение: Солнце будет похоже на головку сыра с отрезанной верхушкой
10:56 | 11.08.2018
В предвыборной гонке в думу Екатеринбурга стартовал этап агитации в СМИ
10:41 | 11.08.2018
Ресторатору из Екатеринбурга Евгению Кексину разбили нос в Таиланде
10:16 | 11.08.2018
Мисс Екатеринбург стала уроженка Краснотурьинска
21:00 | 10.08.2018
«Космический трамвай» запустят в Екатеринбурге в День города
20:21 | 10.08.2018
На екатеринбуржцев подали в суд за продвижение воровской тематики АУЕ
19:14 | 10.08.2018
Летний читальный зал Горьковки посетили почти 5 тыс. пермяков
18:19 | 10.08.2018
3400 тонн арбузов завезли в Екатеринбург
18:05 | 10.08.2018
В Прикамье готовится к открытию Академия игровых видов спорта
18:03 | 10.08.2018
В Перми полицейские пресекли сбыт крупной партии наркотиков
17:13 | 10.08.2018
Свердловские чиновники исключили ежей из Красной книги
17:07 | 10.08.2018
Поздравление губернатора Пермского края с Днем строителя
17:03 | 10.08.2018
Свердловский губернатор встретился со сменщиком Сергея Носова
16:05 | 10.08.2018
В Кургане отреставрировали скульптуру «Читающие девушки»
15:48 | 10.08.2018
Детский лагерь в Сысерти, где отравились дети, временно закрыли
15:25 | 10.08.2018
Свердловский облсуд рассмотрит апелляционную жалобу на приговор бизнесмена из Асбеста, который помог многодетной семье
14:25 | 10.08.2018
В Нижнем Тагиле сожгли Toyota Land Cruiser известного медиаменеджера
13:05 | 10.08.2018
В Кировграде из-за проливных дождей смыло мост и размыло дороги
12:22 | 10.08.2018
В карьере под Нижним Тагилом утонул автомобиль вместе с водителем
12:10 | 10.08.2018
В свердловских лесах не зарегистрировано ни одного пожара
11:37 | 10.08.2018
«Возвращаемся в эпоху аборигенов». В Кургане вандалы разгромили новую остановку у ЦПКиО
10:02 | 10.08.2018
Определено новое место для строительства соборной мечети в Екатеринбурге
09:53 | 10.08.2018
Прокуратура и Роспотребнадзор проводят проверку в лагере под Сысертью
22:57 | 9.08.2018
Под Невьянском на месте ДТП погиб водитель отечественного автомобиля
20:29 | 9.08.2018
На предприятии в Качканаре погиб рабочий. Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку
19:56 | 9.08.2018
В Екатеринбурге в продукции заведения сети быстрого питания «Сабвей» обнаружена кишечная палочка
19:43 | 9.08.2018
Из Третьяковской галереи в Екатеринбург привезли экспозицию
19:12 | 9.08.2018
Общественники проверят работу свердловской полиции
17:46 | 9.08.2018
На уральской трассе «Лада» влетела в «ГАЗель» с лодками