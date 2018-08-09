В Екатеринбурге спасатели нашли кота, который три недели сидел в вентиляционной трубе

Накануне в Екатеринбурге завершилась трёхнедельная операция по спасению кота. Ещё 17 июля домашний питомец по кличке Беся пропал из квартиры на седьмом этаже на Гурзуфской, 17. Хозяева предположили, что кот проскользнул в открытое вентиляционное отверстие в ванной, но его там не оказалось.В течение трёх недель Бесю искали всем домом. Пригласили даже известного екатеринбургского зооспасателя Евгения Зенкова. С помощью эндоскопа он проверил все ходы, но даже намёка на присутствие кота ни в одной из труб не было. Владельцы уже отчаялись найти питомца, но по привычке всё-таки прислушивались к каждому шороху.Как рассказывает Евгений Зенков, в течение трёх недель хозяева разрабатывали новые ходы, которыми Беся мог уйти из дома. Один из них оказался удачным – забравшись на чердак в соседнем подъезде, хозяева не прогадали. Бесю удалось взять голыми руками.«По-видимому, он выбрался с чердака на крышу и спрыгнул на крышу другой части дома. В попытке вернуться к себе домой он забрался на чужой чердак и сидел рядом с вентиляционным каналом, который располагается аналогично тому, по которому он ушёл из своей квартиры», – поясняет зооспасатель.Чем всё это время кот питался, остается только догадываться. За время поисков Беся сильно исхудал и первым делом, вернувшись домой, отправился к миске.