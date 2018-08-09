Пенсионерка из Екатеринбурга, которая в -30 торговала сказками собственного сочинения, издаёт собственную книгу

Екатеринбургская пенсионерка, которая на Вторчермете торговала сказками собственного сочинения, наконец-то собрала 500 тысяч рублей на издательство сборника сказок. Собрать средства ей помогли неравнодушные екатеринбуржцы.Как пишет «Комсомольская правда», о предприимчивой 89-летней Вере Сибирёвой уральская столица узнала после того, как зимой в -30 градусов она выходила на улицу и предлагала прохожим свои сказки. Те сборники, которыми она торговала, были напечатаны ещё в 90-х, но тонкой книжкой в бумажном переплёте. Теперь пенсионерка ждёт, когда её сказки наконец-то выйдут большим тиражом, в твёрдом переплёте и с цветными иллюстрациями.О таком сборнике Вера Сибирёва мечтала полжизни, тогда же и начала сочинять сказки. По образованию она филолог, сказки пишет строго на старинном языке. Герои её произведений — жители Удмуртии, откуда она родом.Иллюстрации к толстому сборнику сказок придумала дочь Веры Светлана, но до даты выпуска книги не дожила — в прошлом году в возрасте 57 лет Светлана Сибирёва умерла. Пенсионерка делится, что от природы дочь рисовала хорошо.Всего в книге будет 9 больших сказок.«Они довольно большие, но познавательные, и каждая имеет свой сюжет. Поскольку я патриот своей страны, то пишу о России, о быте и обычаях народа Удмуртии, откуда я родом. О чем-то именно из этой книги многие узнают впервые», — уточняет пенсионерка.По словам Веры Васильевны, книга придётся по душе школьникам, но будет полезна и взрослым. Весь тираж — 1000 экземпляров «Сказок и сказов» — пообещали напечатать через три недели. После этого в библиотеке Белинского состоится презентация-продажа.