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15:50 | 11.08.2018
Фото: ural.kp.ru
Пенсионерка из Екатеринбурга, которая в -30 торговала сказками собственного сочинения, издаёт собственную книгу
Как пишет «Комсомольская правда», о предприимчивой 89-летней Вере Сибирёвой уральская столица узнала после того, как зимой в -30 градусов она выходила на улицу и предлагала прохожим свои сказки. Те сборники, которыми она торговала, были напечатаны ещё в 90-х, но тонкой книжкой в бумажном переплёте. Теперь пенсионерка ждёт, когда её сказки наконец-то выйдут большим тиражом, в твёрдом переплёте и с цветными иллюстрациями.
О таком сборнике Вера Сибирёва мечтала полжизни, тогда же и начала сочинять сказки. По образованию она филолог, сказки пишет строго на старинном языке. Герои её произведений — жители Удмуртии, откуда она родом.
Иллюстрации к толстому сборнику сказок придумала дочь Веры Светлана, но до даты выпуска книги не дожила — в прошлом году в возрасте 57 лет Светлана Сибирёва умерла. Пенсионерка делится, что от природы дочь рисовала хорошо.
Всего в книге будет 9 больших сказок.
«Они довольно большие, но познавательные, и каждая имеет свой сюжет. Поскольку я патриот своей страны, то пишу о России, о быте и обычаях народа Удмуртии, откуда я родом. О чем-то именно из этой книги многие узнают впервые», — уточняет пенсионерка.
По словам Веры Васильевны, книга придётся по душе школьникам, но будет полезна и взрослым. Весь тираж — 1000 экземпляров «Сказок и сказов» — пообещали напечатать через три недели. После этого в библиотеке Белинского состоится презентация-продажа.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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15:50 | 11.08.2018
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