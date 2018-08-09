Космическая династия: младший брат екатеринбургского космонавта Сергея Прокопьева полетит на МКС вслед за ним

13:37 | 11.08.2018

Фото: Роскосмос

Уроженец Екатеринбурга, младший брат уральского космонавта Сергея Прокопьева, Евгений в скором времени тоже полетит на МКС. Сегодня стало известно, что он включён в отряд космонавтов для участия в российской космической пилотируемой программе.



Итоги отбора кандидатов опубликовал Роскосмос. Помимо Прокопьева в группу включены еще семь человек, прошедших конкурс межведомственной комиссии. Весь отряд был представлен руководителю Роскосмоса Дмитрию Рогозину. «После успешного прохождения общей космической подготовки и сдачи экзаменов, кандидаты в космонавты будут зачислены в отряд Роскосмоса», — пояснили в корпорации.



Всю группу в последующем планируется включить в состав экспедиции на Международную космическую станцию. Евгений Прокопьев стал вторым екатеринбуржцем, который примет участие в экспедиции.



Евгению Прокопьеву 31 год, он окончил Военно-космическую академию имени Можайского с присвоением квалификации «инженер» по специальности «Космические летательные аппараты и разгонные блоки». С сентября 2015 года заочно обучается в аспирантуре ПАО «РКК «Энергия имени Королёва» по направлению «Авиационная и ракетно-космическая техника». Здесь же трудится в должности инженера-испытателя второй категории.



Его брат Сергей Прокопьев стал первым космонавтом из Екатеринбурга. На МКС он уже находится два месяца. Прямо с борта уралец ведет блог.

