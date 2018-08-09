Через несколько часов Екатеринбург увидит солнечное затмение: Солнце будет похоже на головку сыра с отрезанной верхушкой

11:54 | 11.08.2018

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня днём в Екатеринбурге можно будет увидеть частичное солнечное затмение. Ровно в 15:00 тень Луны упадёт на Солнце так, что закроет 10 % его поверхности. Оно станет похоже на своеобразный полумесяц или на головку сыра с отрезанной верхушкой.



Как рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев, солнечное затмение по своей структуре похоже на лунное. Если при лунном затмении, которое екатеринбуржцы наблюдали совсем недавно, между Солнцем и Луной была Земля, которая отбрасывала на своего спутника тень, то теперь будет в точности наоборот. В этот раз тень на Солнце будет отбрасывать Луна.



Санакоев отмечает, что солнечное затмение будет лучше видно в северных районах города, то есть в микрорайонах Уралмаш и Эльмаш.