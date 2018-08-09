В предвыборной гонке в думу Екатеринбурга стартовал этап агитации в СМИ

10:56 | 11.08.2018

oblgazeta.ru

На муниципальных выборах в думу Екатеринбурга, которые пройдут 9 сентября, начался период агитации в СМИ. В регионе уже проведены жеребьёвки по распределению эфирного времени и печатной площади.



Отметим, что предвыборная агитация в СМИ имеет ряд дополнительных условий и ограничений. Например, любые газета, журнал, телеканал или радиостанция, которым предстоит печатать и транслировать агитационные материалы кандидатов, должны быть зарегистрированы не менее чем за один год до начала избирательной кампании. Исключение составляют СМИ, учрежденные кандидатами или избирательными объединениями.



Уточним, что государственные и муниципальные СМИ обязаны предоставить кандидатам и партиям бесплатное эфирное время или бесплатную печатную площадь, равные по времени и месту. Агитационные материалы не могут сопровождаться редакционными комментариями в любой форме – заголовок, иллюстрация и т.д. На телевидении запрещается перекрывать передачу агитационных материалов трансляцией иных программ или иных агитационных материалов.

