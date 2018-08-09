Ресторатору из Екатеринбурга Евгению Кексину разбили нос в Таиланде

10:41 | 11.08.2018

Фото: Евгений Кексин, Instagram

Екатеринбургский ресторатор Евгений Кексин, который прославился на уральскую столицу тем, что пообещал отдать свои доли в бизнесе тренеру российской сборной Станиславу Черчесову за выход нашей сборной в финал ЧМ, напугал своих подписчиков в Instagram. Бизнесмен разместил видео, где он с разбитым лицом. Как оказалось, мужчине досталось от тех, кто стал невольным свидетелем его ссоры со спутницей.



Совладелец модных баров «Огонек», «Юность» и ALIBI уточняет, что «ругался со своей дамой».



«Мы ругались и пихались. Я дам никогда не бью. Просто европейцы очень участливы», — рассказал ресторатор. Кексин отметил, что во время перепалки на него накинулись те, кто наблюдал за происходящим. «Нос разбит и зуба нет, одного точно», — подводит итоги драки бизнесмен. Кексин признался, что его ищут полиция и добровольцы. Спутница бизнесмена также на личной странице в соцсети выложила видео, в котором заявила, что мужчина ударил ее по лицу.



Отметим, что в копилке достижений Кексина числится проект по взрыву сладкой миниатюры недостроенной телебашни. Идея взорвать маленькую копию недостроя появилась после её реального сноса в марте этого года.