В Екатеринбурге демонтируют светофоры для проезда груза весом почти 400 тонн

19:52 | 10.08.2018

Фото: группа АО «Химмаш» во «ВКонтакте»

В ночь с 13 на 14 августа в Екатеринбурге демонтируют светофоры и приподнимут контактные сети общественного транспорта для того, чтобы из уральской столицы выехал груз весом 372 тонны. Такой тяжеловесной громадой является адсорбер — произведённый на «Уралхиммаше» аппарат для поглощения газовых сред телами твёрдой или жидкой консистенции.



До заказчика — компрессорной станции «Славянская» в Перми — два адсорбера проследуют на специальных автомобилях. Каждый такой аппарат имеет высоту почти 20 метров, диаметр 6 метров и весит почти 187 тонн.



В группе завода во «ВКонтакте» отмечается, что автопоезд проследует от проходной «Уралхиммаша» по улице Альпинистов, улице Чистой на Сибирский тракт, затем по переулку Базовому и улицам Луганской, Машинной, Фурманова, Шаумяна, Заводской, Репина, Светлореченской — на Объездную дорогу. Дальнейший путь перевозки пройдёт по Ново-Московскому и старому Московскому тракту.



Поскольку автопоезд будет иметь большие габариты (более 50 метров в длину, 5,5 метра в ширину и более 6 метров в высоту), для его передвижения по городу потребуется приподнять контактные сети общественного транспорта и временно демонтировать несколько светофорных объектов.