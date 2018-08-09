Екатеринбургский суд отказался снимать «Партию пенсионеров» с выборов в гордуму

19:28 | 10.08.2018

medialeaks.ru

Ленинский районный суд Екатеринбурга отклонил иск о снятии с выборов в городскую думу «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».



Как указано в картотеке судебных дел, истцом выступило реготделение партии ЛДПР. Однако конкретная причина обращения либерал-демократов в инстанцию так и не стала ясна. Действующий депутат Екатеринбургской гордумы Григорий Вихарев лишь пояснил, что в заявке партии на депутатство были выявлены многочисленные нарушения.



Но теперь, поскольку суд отказался удовлетворить иск ЛДПР и не стал отменять решение о регистрации РППзСС на выборах в гордуму, «Партия пенсионеров» остаётся в гонке.



Таким образом, в выборах продолжают участвовать семь партий: ЛДПР, «Яблоко», «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Гражданская платформа». Выборы пройдут 9 сентября 2018 года.