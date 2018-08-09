В Екатеринбурге на ж/д вокзале задержали сбежавшего из колонии рецидивиста

18:35 | 10.08.2018

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Сегодня, 10 августа, сотрудники ГУФСИН по Свердловской области задержали сбежавшего из колонии рецидивиста. Из колонии-поселения № 45 в Камышлове 28-летний Анатолий Ращектаев сбежал 8 августа. Его пропажу заметили во время вечерней поверки.



При задержании преступник сопротивления не оказал.



Стоит отметить, что в конце июля из колонии-поселения № 59 (Каменск-Уральский) также сбежал осужденный. Его удалось поймать спустя три дня.