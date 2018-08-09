Свердловские чиновники исключили ежей из Красной книги

17:13 | 10.08.2018

Фото: http://animalsfoto.com

Из Красной книги Свердловской области исчезли еж обыкновенный и три вида птиц: малая выпь, луток и сплюшка. Решение о редактировании документа было принято на сегодняшнем заседании регионального правительства на основании заключения специалистов.



«Предусмотрено переиздание Красной книги раз в десять лет, последняя редакция датирована 2008 годом. При Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области создана комиссия по редким и находящимся под угрозой исчезновения видам, члены которой согласовали обновленный список. Часть объектов животного и растительного мира исключены, а также добавлены новые виды, которые, по оценкам специалистов, находятся под угрозой исчезновения», — сказал исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Игорь Сутягин.



Новых видов млекопитающих в новую редакцию Красной книги не внесено. Под особой охраной остаются европейская норка, речная выдра, европейский северный олень, летяга и несколько видов ночниц.



Расширен перечень видов охраняемых птиц — до 45 наименований. В новую редакцию Красной книги дополнительно включены 15 видов насекомых, перечень расширен до 42 видов. Также увеличилось до 158 видов число охраняемых растений.



Впервые в Красную книгу включены моховидные растения, в перечне 20 видов. Кроме того, под особой охраной находятся 2 вида рептилий, 4 вида амфибий, 9 видов папоротниковидных и плауновидных растений, 10 видов лишайников и 37 видов грибов.



Кроме того, в региональный список редких видов животных, растений и грибов в новой редакции будут включены те виды, которые обитают и произрастают на территории Свердловской области и включены в Красную книгу Российской Федерации.



Отметим, законом запрещается деятельность, которая может повлечь сокращение численности и ухудшение среды обитания животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу.