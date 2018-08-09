Свердловский губернатор встретился со сменщиком Сергея Носова

17:03 | 10.08.2018

Фото: Департамент информационной политики губернатора СО

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и временно исполняющий полномочия главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев наметили планы по реализации приоритетных для муниципалитета проектов и обсудили подготовку к предстоящему 300-летию города.



Евгений Куйвашев сегодня, 10 августа, находится с рабочим визитом в Нижнем Тагиле, куда приехал накануне дня города, чтобы поздравить тагильчан с праздником и сформировать новые задачи по развитию города. Он отметил, что по итогам пяти месяцев 2018 года объем отгруженных товаров собственного производства в Нижнем Тагиле составил 134 миллиарда рублей. Объем инвестиций в основной капитал без учета малого предпринимательства в январе — марте составил 4,1 миллиарда рублей. В первом полугодии 2018 года ввод жилья превысил 26,8 тысячи квадратных метров, что на 26 % больше, чем годом ранее.



В Нижнем Тагиле сегодня с участием областного бюджета ведутся ремонты школ, строительство дорог, благоустраиваются дворы. Владислав Пинаев рассказал губернатору о том, что регулярно проверяет ход работ, встречается с жителями. Евгений Куйвашев же подчеркнул, что еще более серьезные проекты в городе предстоит реализовать в рамках подготовки к 300-летию Нижнего Тагила.



Напомним, что накануне дума Нижнего Тагила объявила конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. Он будет проходить в два этапа: на первом специально созданная конкурсная комиссия оценит результаты проверки полноты и достоверности сведений, предоставленных теми, кто станет претендовать на место мэра, и определит соответствие кандидатов необходимым для занятия должности требованиям, на втором комиссия рассмотрит уже профессиональные и личностные качества претендентов по результатам конкурсных испытаний.