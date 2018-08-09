Свердловский облсуд рассмотрит апелляционную жалобу на приговор бизнесмена из Асбеста, который помог многодетной семье

15:25 | 10.08.2018

В понедельник, 13 августа, в Свердловском областном суде состоится рассмотрение апелляционной жалобы на приговор в отношении 59-летнего бизнесмена из Асбеста Юрия Быкова, который расчистил проезд к земельному участку, выданному многодетной семье, от зеленых насаждений, за что получил полтора года колонии и был обвинен в незаконной рубке леса.



Еще до поступления уголовного дела в Асбестовский городской суд Юрий Быков заявил о произволе силовиков и обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой «восстановить порядок и закон» в полиции Асбеста. Сам он считает себя полностью невиновным, отмечая, что в его действиях действительно есть состав правонарушения, только не уголовного, а административного. На рубку леса — 88 сосен и 39 берез — формально он имел право, но присутствовали нарушения порядка оформления сопроводительных документов.



После того, как суд отправил его за решетку, он обратился к уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ему посильную помощь.



«Я, вместо того, чтобы воспитывать внуков достойными гражданами России, приговором Асбестовского городского суда осужден на 1,5 года лишения свободы и заключен под стражу в зале суда как опасный преступник за то, что в феврале 2017 года помог многодетной семье Гасановых с письменного разрешения главы Администрации г. Асбеста Тихоновой расчистить проезд к их земельному участку, который они бесплатно получили в 2015 году и, как многие другие многодетные семьи, получившие участки в микрорайоне Заречный города Асбеста, были лишены проезда к своим участкам из-за отсутствия дорог», — пишет Юрий Быков в обращении.



Он указывает на то, что в связи с отсутствием средств в бюджете муниципалитета власти предложили собственникам самим прорубать проезды и строить дороги к своим участкам, и даже выдали им схемы проезда, обещая компенсацию расходов. В 2017 году, когда истекал срок освоения участков, Гасановы обратились к нему, как владельцу предприятия по лесозаготовкам, после чего Быков получил все необходимые разрешения на снос деревьев. В апреле 2017 года работы по вырубке приостановили оперативники ОЭБиПК Асбеста, на основании их материалов в отношении Быкова было возбуждено, как он считает, сфабрикованное уголовное дело.



Отметим, что рассматривать апелляционную жалобу будет судья Татьяна Ягубцева, назначенная указом президента в октябре 2015 года.