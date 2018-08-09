В Нижнем Тагиле сожгли Toyota Land Cruiser известного медиаменеджера

Минувшей ночью в Нижнем Тагиле неизвестные подожгли автомобиль Toyota Land Cruiser, принадлежащий владельцу компании «Агентство рекламных технологий» Александру Соловьеву, в прошлом работавшему пресс-секретарём главы города Николая Диденко и директором «Тагил-ТВ».Сообщение о пожаре на парковке, расположенной на улице Дружинина, поступило на пульт МЧС в 01:39. К месту возгорания выехали 2 единицы техники и 5 человек личного состава подразделений МЧС. Буквально через 20 минут, в 01:55, с открытым горением было покончено, но и за это время огонь успел не только полностью уничтожить подожжённый автомобиль, но и повредить рядом стоящие.В результате пожара на площади 15 кв. м сгорели два автомобиля: Toyota Land Cruiser сгорел полностью, Hyundai Tucson сгорел хоть и не полностью, но восстановить его невозможно. Третьему пострадавшему от огня автомобилю повезло больше: у Hyundai ix35 огонь повредил только лакокрасочное покрытие.По данным издания «Между строк», машину облили горючей смесью и подожгли. По мнению издания, Александр Соловьев, вероятно, еще не знает о случившемся, так как находится в отпуске за пределами города.По факту поджога автомобилей сотрудниками правоохранительных органов начата доследственная проверка.«На место происшествия выезжали сотрудники территориального ОВД. Ведется опрос жителей близлежащих домов, ведется поиск камер видеонаблюдения. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — прокомментировал произошедшее руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.