В Свердловской области отремонтируют дорогу до любимого у рыболовов водохранилища

14:23 | 10.08.2018

ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог» определилось с победителем госконтракта, который капитально отремонтирует дорогу от города Березовский до Белоярского водохранилища. Контракт планируется заключить с ООО «БерезовскДорСтрой». Компания при стартовой максимальной цене 337 миллионов рублей предложила выполнить работы за 298 миллионов 541 тысячу рублей. Также в аукционе участвовали АО «Мелиострой» и АО «Свердловскавтодор».



Отметим, что дорога от Березовского до Белоярского водохранилища, которая проходит через коттеджный поселок Шишкино, Становую и Сарапулку, давно нуждается в ремонте. По ней курсируют автобусные маршруты № 2 и 121, и неудовлетворительное состояние проезжей части может отразиться на безопасности дорожного движения, в том числе привести к ДТП.