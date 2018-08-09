В карьере под Нижним Тагилом утонул автомобиль вместе с водителем

Как сообщает ИА «Все новости», утром 9 августа в лесу под Нижним Тагилом, на дороге между посёлком Евстюниха и деревней Баклушина, автомобиль Chevrolet Niva съехал в искусственную выработку, заполненную водой, перевернулся и утонул. Водитель автомобиля, в силу каких-то обстоятельств, не смог выбраться из машины и погиб.Сообщение об утонувшем в небольшом котловане автомобиле поступило в полицию только в 15 часов дня, к месту происшествия, ещё не зная о том, что в утонувшем автомобиле находится водитель, выезжали сотрудники ГИБДД. Именно они с местными жителями вытащили Chevrolet из воды и обнаружили в автомобиле тело водителя. По факту случившегося начата доследственная проверка. По данным ГИБДД, водитель Chevrolet Niva не справился с управлением и допустил съезд машины в котлован.