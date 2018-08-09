Свердловское УФАС возбудило дело по факту появления наркокурьерских билбордов

10:58 | 10.08.2018

Фото: «Типичный Екатеринбург»/«ВКонтакте»

Управление Федеральной антимонопольной службы России по Свердловской области возбудило дело по признакам нарушения рекламного законодательства по факту размещения на билбордах в Екатеринбурге в мае этого года информации о вербовке наркокурьеров.



Так, на рекламной конструкции, расположенной по ул. Большакова, 85, и Большакова, 65, была распространена реклама следующего содержания: «Кадровое агентство «Филин». Объявляет набор на вакансию «Удаленный кадровый агент». Для всех желающих мы предлагаем стабильный финансовый доход от 50 000, не выходя из дома. Компания платит за каждого привлеченного Агентом сотрудника. Работа на дому, в интернете, на телефоне. График свободный. Обязанности: поиск и привлечение сотрудников разных специальностей на вакантные должности по всей России. Филин. Кадровое агентство».



В качестве контактной информации в рекламе указаны адреса в мессенджерах.



После появления билбордов один из екатеринбуржцев связался с потенциальным работодателем, чтобы выяснить, что придется делать, и получил предложение распространять курительные смеси, делая закладки.



На основании вышеизложенного антимонопольный орган усмотрел признаки нарушения Закона о рекламе, выразившиеся в распространении завуалированной рекламы агентских услуг в сфере незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сообщает пресс-служба УФАС по Свердловской области.



Рассмотрение дела назначено на 4 сентября 2018 года.