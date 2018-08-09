Суд вынес приговор екатеринбуржцу, устроившему на улице стрельбу из автомата

10:31 | 10.08.2018

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении местного жителя Александра Волкова, 1987 года рождения. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия») и ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»).



Как установлено в ходе судебного следствия, 1 сентября 2017 года в вечернее время находившийся в состоянии алкогольного опьянения Волков во дворе дома по ул. Прибалтийская, 31, в микрорайоне Компрессорный в присутствии прохожих произвел несколько выстрелов в разные стороны из автомата Калашникова, не относящегося к категории огнестрельного оружия, стреляющего имитационными патронами, предназначенными для учебной стрельбы.



Кроме того, осужденный произвёл выстрелы из данного автомата Калашникова по двум местным жителям, при этом высказал в их адрес словесную угрозу убийством.



Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, после звонка очевидцев дежурную часть, на место выехала группа немедленного реагирования. Сотрудники полиции на месте задержали мужчину. Расследованием уголовного дела занимались сотрудники отдела дознания ОП №6.



Суд назначил Александру Волкову наказание в виде лишения свободы на 1 год 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.