На Урале с начала 2018 года изъято более 1600 единиц игорного оборудования

10:18 | 10.08.2018

С начала 2018 года на территории Уральского федерального округа сотрудниками правоохранительных органов при координирующей роли прокуратуры проведено 606 проверок, направленных на выявление и пресечение фактов незаконной организации и проведения азартных игр. В результате этих мероприятий изъято 1 686 единиц игорного оборудования, в том числе 316 игровых аппаратов, 1 367 компьютерных блоков, 3 покерных стола.



По фактам организации незаконной азартной деятельности возбуждено 89 уголовных дел, в том числе в Челябинской области — 65, в Свердловской — 17. По результатам расследования прокурорами за указанный период направлено в суды 65 уголовных дел, сообщает пресс-служба Управления Генпрокуратуры в УрФО.



В частности, в Челябинской области направлено в суд уголовное дело в отношении пяти лиц, которые занимались проведением азартных игр с использованием игрового оборудования, а также информационно-телекоммуникационных сетей в помещении по улице Салютной в городе Челябинске.



Наряду с этим уральские прокуроры продолжают работу по блокированию в судебном порядке размещенных в сети Интернет ресурсов, позволяющих дистанционно осуществлять азартную деятельность.