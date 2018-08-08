Под Невьянском на месте ДТП погиб водитель отечественного автомобиля

22:57 | 9.08.2018

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Сегодня в результате столкновения с грузовиком автомобиль Иж-2717 разорвало пополам. Водитель легкового пикапа погиб на месте.



Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, ДТП случилось сегодня утром в Невьянске на перекрестке улиц Дзержинского — Ленина. По предварительной информации, 35-летний водитель Иж-271, выезжая на главную, не уступил дорогу Renault, ехавшему по главной дороге. От удара отечественный автомобиль развалился.



Водитель Ижа скончался на месте ДТП, 34-летний пассажир автомобиля был доставлен в больницу.