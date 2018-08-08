На предприятии в Качканаре погиб рабочий. Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку

20:29 | 9.08.2018

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Следственный комитет проводит проверку по делу о гибели рабочего на предприятии в Качканаре.



Как сообщает СУ СК России по Свердловской области, мужчина погиб 7 августа при производстве сварочных работ: на него упала двухтонная металлическая балка. Мужчина был сотрудником подрядной организации ООО «Капиталремстрой».



Сейчас проводится прокурорская проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране труда в деятельности. Осмотр места происшествия уже проведен, сейчас опрашиваются очевидцы и анализируется необходимая документация.