Услуга для избранных: мэрия Екатеринбурга поменяет окна в некоторых домах

20:14 | 9.08.2018

odp.tonsakh.ru

Администрация Екатеринбурга планирует в этом году поменять около тысячи окон. Правда, только тех, что выходят на транспортные развязки.



Заказчиком работ по установке шумозащитных окон выступает МКУ «Городское благоустройство». Сообщается, что объявления о замене окон будут размещены в подъездах домов на Токарей, 33, 54/1, 56/1, 58/1, 50/1, Металлургов, 4а и 10а, Репина, 19. При этом в домах по адресам Белореченская, 25, 29, 36/1, 23/1, окна уже заменили.



Отметим, что переустановка окон является частью программы по улучшению благоустройства территории города.