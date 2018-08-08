19:56 | 9.08.2018

bloomberg.com

В Екатеринбурге в продукции заведения сети быстрого питания «Сабвей» обнаружена кишечная палочка. Проверка была проведена территориальным управлением Роспотребнадзора, в ходе которой обнаружено значительное количество нарушений.



Заведение находится на Готвальда, 6/3, данная точка принадлежит индивидуальному предпринимателю. В ходе проверки было обнаружено грубое нарушение санитарных норм: продукты на складе находятся без маркировки, сотрудники предприятия не вовремя проходят медосмотры и вакцинацию, рабочая одежда сотрудников хранится рядом с уличной одеждой и другие.



По информации Роспотребнадзора, на лабораторное исследование были отобраны 11 проб продукции заведения, семь из которых не соответствовали требованиям санитарного законодательства по микробиологическим показателям.



Сейчас владельцу точки общепита предстоит выплатить штраф в размере 57 тысяч рублей и устранить все нарушения.