Из Третьяковской галереи в Екатеринбург привезли экспозицию

19:43 | 9.08.2018

artchive.ru

Из Третьяковской галереи в Екатеринбург прибыла картина Петрова-Водкина «Купание красного коня». С 10 августа этот и другие экспонаты будут доступны в Екатеринбургском музее ИЗО в рамках выставки «Дар Казимиры Басевич музеям России».



В данной экспозиции представлено более 70 произведений, среди которых — работы Рериха, Кустодиева, Врубеля и других мастеров. Ознакомиться с выставкой можно до 30 сентября.