Общественники проверят работу свердловской полиции

19:12 | 9.08.2018

Фото: В. Горелых

В Свердловской области стартовала акция «Гражданин и полиция», которая продлится до 31 августа. Цель мероприятия — соблюдение международных обязательств в области прав человека, взятых на себя Российской Федерацией. Данная общественная кампания проводится под эгидой Общественного совета при МВД России. Сегодня состоялось первое совещание рабочей группы.



По информации пресс-секретаря ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, координатором данного мероприятия на Среднем Урале стал правозащитник Василий Рыбаков. В течение месяца общественникам предстоит посетить территориальные ОВД, регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД, участковые пункты полиции, службу по вопросам миграции.



«В ходе инспекторских визитов правозащитники дадут оценку по вопросам оказания государственных услуг по линии МВД, доступности зданий ОВД для маломобильных групп населения и по ряду других направлений. Глава свердловского гарнизона генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин утвердил состав рабочей группы из числа руководителей главка и Общественного совета», — сообщил Валерий Горелых.



Отметим, что в проверочных мероприятиях также примет участие уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.