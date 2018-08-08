Свердловские налоговики требуют признать банкротом крупную дорожную компанию

17:12 | 9.08.2018

Одна из дорожных компаний Свердловской области, регулярно получающих госконтракты на строительство и ремонт автомобильных дорог, рискует оказаться банкротом. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 27 по Свердловской области обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением о признании ООО «Уралдорстрой» из Нижней Туры банкротом. Сумма исковых требований составляет более 38 миллионов рублей.



В январе 2018 года с иском о банкротстве ООО «Уралдорстрой» в суд обращалась челябинская компания ООО «ТПК «Континент», однако в иске было отказано в связи с частичным погашением задолженности.



Летом прошлого года деятельностью ООО «Уралдорстрой» заинтересовалась прокуратура. Выяснилось, что руководство не выплатило 57 рабочим деньги за июнь 2017 года. Общий долг работодателя составил более 1,5 миллиона рублей. После прокурорского представления и обращений в суд в сентябре компания полностью рассчиталась с работниками.