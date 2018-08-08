Китай и США стали основными торговыми партнерами Среднего Урала

15:50 | 9.08.2018

По итогам первого полугодия 2018 года внешнеторговый оборот Свердловской области вырос на 42,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6,6 миллиарда долларов. Экспорт достиг 4,2 миллиарда долларов, что на 40% больше объема экспорта первого полугодия 2017 года. Рост на 50% процентов продемонстрировали также и показатели импорта.



Увеличение экспорта, по данным Уральского таможенного управления и аналитики Российского экспортного центра (РЭЦ), обеспечено в основном за счет роста поставок машиностроительной продукции - в 3,3 раза, металлургической - на 20%, древесины - в 1,5 раза, химической продукции - на 4%. В целом, доля несырьевых товаров в экспорте составила 95,7%.



В первую пятерку стран-контрагентов Свердловской области вошли Китай, США, Казахстан, Франция, Германия. К ним, согласно показателям, плотно примыкают Индия, Белоруссия, Италия.



По словам министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василия Козлова, статистика демонстрирует также рост экспорта на рынки стран, куда в первое полугодие при поддержке областного правительства были организованы деловые миссии. В частности, экспорт во Вьетнам вырос на 70%, в Узбекистан - на 44%, в Белоруссию - на 39%.