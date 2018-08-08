Свердловских зэков летом кормят мороженым и овощами

13:51 | 9.08.2018

пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

Свердловские зэки по итогам семи месяцев 2018 года приобрели в магазинах при исправительных колониях ГУФСИН продукции на общую сумму 10 млн рублей. Рекордсменом среди учреждений по развитию этой сферы платных услуг является ИК-24, расположенная в Тавде.



Как сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области, к началу лета был расширен ассортимент выпускаемой продукции, реализуемой осужденным через ведомственные магазины. Так, ИК-3, ИК-8, ИК-16 организовали производство мороженого в стаканчиках, в ИК-46 был запущен выпуск «газировки». В ИК-5 увеличили производство салатов из свежих овощей, также в июле был расширен ассортимент национальных блюд (плов, шаурма, самса и т. д.).