В Свердловской области выявлена продажа опасной для здоровья стеклоомывающей жидкости

13:06 | 9.08.2018

Фото: krayot.ru

Сотрудники Северного отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области по жалобе потребителя провели административное расследование в отношении индивидуального предпринимателя, ведущего свою деятельность в магазине «Масленка», расположенном на Берёзовском тракте, 4/1, в городе Берёзовском.



В ходе проведения административного расследования в магазине были отобраны образцы незамерзающей жидкости «Polar Star («Полярная звезда») -30 °С» для проведения лабораторных исследований. У индивидуального предпринимателя были запрошены товаросопроводительные документы на данную продукцию.



Результаты лабораторных исследований показали, что уровень содержания метанола в незамерзающей жидкости «Polar Star («Полярная звезда») -30 °С» превышен более чем в 10 раз.



После завершения административного расследования в отношении индивидуального предпринимателя был составлен и направлен в Арбитражный суд Свердловской области протокол по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ.



Решением Арбитражного суда Свердловской области индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 000 рублей.



В связи с участившимися случаями продажи недоброкачественных средств по уходу за автомобилями, сотрудники Управления Роспотребнадзора по Свердловской области рекомендуют автомобилистам внимательнее относиться к выбору стеклоомывающей жидкости и помнить, что метанол (метиловый спирт) является сильным, преимущественно нервным и сосудистым, ядом. Он обладает способностью накапливаться в организме. Пары метилового спирта сильно раздражают слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, вызывают поражение зрительного нерва и сетчатки глаз, также действие паров приводит к раздражению дыхательных путей, головным болям, звону в ушах, дрожанию, невритам и расстройствам зрения.