В аэропорту Кольцово улучшили качество сотовой связи

12:55 | 9.08.2018

Каждую минуту в аэропорту Екатеринбурга регистрируются 24 уникальных абонента «МегаФона». Самая востребованная мобильная услуга у гостей Кольцово – мобильный интернет. Инженеры оператора ускорили indoor базовые станции «Лайнер» и «Небо» в двух терминалах воздушных ворот города. Скорость передачи данных в любой точке внутри аэропорта теперь может достигать максимальных показателей – 300 Мбит/с.



«Только в июле свыше 850 тысяч наших абонентов побывали в Кольцово. Впереди – бархатный сезон и новая волна отпускников, отправляющихся в путешествие. Чтобы они с первых мгновений отдыха могли делиться фотографиями и с комфортом проводить время в ожидании своих рейсов, мы расширили возможности LTE Advanced и в два раза ускорили интернет в здании», – комментирует технический директор «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.



В среднем в здании аэропорта человек со смартфоном успевает загрузить из сети объем, равный размещению десяти снимков, совершить звонок продолжительностью полминуты. Наибольшую активность связисты фиксируют в терминале А, где в июле побывали в 2,5 раза больше абонентов.



Быстрый интернет поможет посетителям Кольцово не только загрузить нужные файлы, посмотреть видео, разместить фото или заказать такси, но и оперативно подключить полезные опции – «Роуминг, гудбай» для выгодного общения в других странах или «Будь как дома» для путешествий по России.