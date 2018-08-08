Главного «безопасника» свердловских приставов уволили за утрату доверия

12:35 | 9.08.2018

По требованию прокуратуры Свердловской области в связи с утратой доверия уволен начальник отдела противодействия коррупции регионального управления ФССП за нарушение антикоррупционного законодательства. Установлено, что Алексей Селиванов был назначен на данную должность в ноябре 2017 года. В период замещения им должности начальника Ленинского районного отдела судебных приставов г. Екатеринбурга, с марта 2014 года по ноябрь 2017 года, вопреки интересам службы, в личных целях, он склонял подчиненных ему сотрудников к совершению коррупционных правонарушений. В частности, на основании его указания незаконно было возбуждено исполнительное производство, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Известно, что в отношении Селиванова возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере»).



Добавим, что 18 июля в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области прошли оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ) с участием сотрудников СУ Следственного комитета по Свердловской области. Эту информацию изданию подтвердили и в пресс-службе регионального УФССП. На допрос были приглашены шесть сотрудников УФССП.



Мероприятия проводились по факту уголовного дела, возбужденного по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). На сегодняшний день известно уже о 18 уголовных делах, возбужденных СУ СК по Свердловской области по данной статье. По некоторым данным, в ОРМ в здании на Пролетарской, где базируется ведомство, принимали участие и оперативники областного УФСБ, которые изначально и разрабатывали главного «безопасника» УФССП.