На родине Ильи Гаффнера построят новый ДК

12:07 | 9.08.2018

Фото: МБУК БГО "Белоярский районный Дом культуры"

В селе Большебрусянское Белоярского городского округа через несколько лет появится новый Дом культуры. Депутаты местной думы проголосовали за выделение двух миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации на строительство здания. Был объявлен аукцион, который состоялся на днях. В ближайшие дни с подрядчиком будет заключен контракт и он приступит к работе. На выполнение контракта, который выиграла компания ООО «Далакс Групп», дается 150 дней. Отметим, что при начальной цене контракта в два миллиона рублей победитель аукциона согласился выполнить работы всего за один миллион.



О строительстве ДК в Большебрусянском, где родился свердловский парламентарий Илья Гаффнер, советовавший россиянам меньше питаться в кризис, заявлялось еще около трех лет назад, при прошлом главе Павле Юдине. Тогда власти также выделили деньги на подготовку проектно-сметной документации, но в итоге её «зарубили». Конечное строительство объекта зависит от финансирования, а также от позиции группы депутатов, которые порой отказываются голосовать за решение острых проблем муниципалитета.