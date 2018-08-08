В почве Екатеринбурга есть всё, от мышьяка до паразитов

11:55 | 9.08.2018

Фото: news-burg.ru

Санитарные врачи территориального управления Роспотребнадзора исследовали состояние почвы в городской черте Екатеринбурга. Итоги исследования неутешительные — 6,7 % проб не соответствуют нормам. Всего с начала 2018 года было изучено 967 проб почвы. 65 из них не соответствовали требованиям санитарных норм.



Больше всего нарушений было выявлено при химическом анализе почв. Так, превышение норм по содержанию бензопирена, свинца, марганца, никеля, цинка, меди и мышьяка было выявлено в 22,2 % проб.



В 9,5 % проб превышены нормы по бактериологическим показателям (индекс БГКП, индекс энтерококков), а в 0,8 % проб были обнаружены паразиты — яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших.



А вот по санитарно-энтомологическим (куколки, личинки синантропных мух) и радиологическим показателям все исследованные пробы соответствовали норме.



Сотрудники Роспотребнадзора отмечают, что чаще всего источниками загрязнения почвы являются автотранспорт, неправильная организация сбора, хранения и утилизации отходов, как коммунальных, так и промышленных, и выгул домашних питомцев в неустановленных местах.



Как говорится в сообщении, в 2018 году за нарушение требований санитарного законодательства по охране почвы и содержанию территории было вынесено 33 постановления о наложении штрафов на общую сумму более 300 тысяч рублей. Кроме того, вынесено 12 предупреждений, 11 представлений главного госсанврача, а два дела и вовсе переданы для рассмотрения в суд.