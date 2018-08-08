Замминистра ЖКХ Свердловской области улетел в отпуск с друзьями-коммунальщиками

11:10 | 9.08.2018

Фото: страница Андрея Кислицына в соцсети

Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын в период подготовки муниципалитетов к отопительному сезону взял отпуск и уехал вместе с друзьями-бизнесменами, которые являются владельцами крупной управляющей компании ООО «ДЕЗ» в Заречном, на отдых. Компанию чиновнику составили директор и соучредитель ООО «ДЕЗ» Сергей Сколобанов и его партнер Сергей Митро, которому принадлежат доли в структурах, контролирующих ООО «ДЕЗ».



Что характерно, Сергей Митро является родственником министра, который с 2003 по 2012 год дважды избирался главой Заречного. Жители города не первую неделю жалуются на то, что УК с контейнерных площадок не вывозит мусор, что приводит к антисанитарии и появлению грызунов. При этом Андрей Кислицын, несмотря на имеющиеся ресурсы и родственные связи, пока не смог оказать какого-либо должного влияния на складывающуюся ситуацию.