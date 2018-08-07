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21:15 | 8.08.2018

ribalych.ru

Екатеринбург в шоке: на дне Исети у Макаровского моста нашли гранату

Странную находку на дне приспущенной Исети обнаружили сегодня горожане. В полицию они позвонили с просьбой обезвредить гранату.

Очевидцы сообщают: на набережную Рабочей Молодёжи съехались правоохранители, скорая помощь, сапёры и сотрудники МЧС. Искатели исетских сокровищ не только сами испугались, но и ввели в заблуждение силовиков — они оцепили место находки и не подпускали туда любопытных прохожих.

Однако, и этого стоило ожидать, граната оказалась безопасной. По словам пресс-секретаря регионального главка Валерия Горелых, находка не боевая и никакой опасности не представляет.

«В реальности это была учебно-имитационная граната. Чтобы не шокировать людей, ее изъяли и вывезли с территории», — сказал полковник Горелых.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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