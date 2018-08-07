Екатеринбург в шоке: на дне Исети у Макаровского моста нашли гранату

21:15 | 8.08.2018

ribalych.ru

Странную находку на дне приспущенной Исети обнаружили сегодня горожане. В полицию они позвонили с просьбой обезвредить гранату.



Очевидцы сообщают: на набережную Рабочей Молодёжи съехались правоохранители, скорая помощь, сапёры и сотрудники МЧС. Искатели исетских сокровищ не только сами испугались, но и ввели в заблуждение силовиков — они оцепили место находки и не подпускали туда любопытных прохожих.



Однако, и этого стоило ожидать, граната оказалась безопасной. По словам пресс-секретаря регионального главка Валерия Горелых, находка не боевая и никакой опасности не представляет.



«В реальности это была учебно-имитационная граната. Чтобы не шокировать людей, ее изъяли и вывезли с территории», — сказал полковник Горелых.