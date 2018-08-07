Известный свердловский депутат возглавит в регионе инициативную группу по проведению антипенсионного референдума

17:12 | 8.08.2018

Фото с личной страницы Дмитрия Ионина в «Фейсбуке»

В России может пройти референдум, на который будет вынесен вопрос о повышении пенсионного возраста. Инициаторами проведения всенародного голосования стали депутаты Государственной думы из фракции «Справедливая Россия». Сегодня, 8 августа, Центризбирком согласовал вопрос, который в случае проведения референдума будет поставлен перед голосующими. Звучать он будет так: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?»



В Свердловской области инициативную группу по проведению референдума возглавит депутат Госдумы, наш земляк Дмитрий Ионин.



«Да, собрать 2 миллиона подписей для проведения референдума — непростая задача. Но можно просто выражать недовольство повышением пенсионного возраста, а можно бороться с ним всеми доступными инструментами. Мы выбираем второй путь. Чиновники, засуньте пенсионную реформу себе в стол!» — заявил Дмитрий Ионин.



При этом он выразил мнение, что референдум не должен носить партийную окраску.