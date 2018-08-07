В Екатеринбурге вынесен приговор банде полицейских-велосипедистов грабивших банки

Станислав Полтарыбатько, до сегодняшнего дня находившийся под подпиской о невыезде, взят под стражу в зале суда.

В Чкаловском районном суде Екатеринбурга вынесен приговор троим членам банды полицейских-велосипедистов. Своё название банда получила из-за использования при совершении налётов велосипедов.Сейчас на скамье подсудимых оказались трое из четырёх членов ОПГ, братья Владислав и Станислав Полтарыбатько, стоит отметить, что Владислав являлся лидером группы , а также Артем Лебедев.Ещё один член банды – Александр Грибниченко, а именно он был пойман при последнем, роковом для грабителей, налёте, пошёл на сделку со следствием и назвал сообщников. В результате, его дело было выделено в отдельное судопроизводство, и в апреле 2018 года он получил шесть с половиной лет колонии. Кстати, на момент совершения налетов на банки Грибниченко был действующим сотрудником Росгвардии.В общей сложности банда полицейских-велосипедистов совершила три нападения на банки. Так, 7 июня 2016 года они напали на банк «ВТБ24» на улице Технической, 63. Тогда бандиты забрали из банка 269 тысяч рублей. Затем, спустя три месяца, 1 сентября 2016 года они ограбили банк «ВТБ24» на улице Белинского. Прихватив с собой 3,9 миллионов рублей, 34 тысячи долларов и почти 17 тысяч евро — всего на 7,3 миллионов рублей, они успешно скрылись. Третий налет, совершённый 16 июня 2017 года на улице Щербакова, 20 на отделение Сбербанка России, где они успели забрать 5,4 миллионов рублей, стал для них роковым – банда была обезврежена.Сегодня суд признал членов группы виновными в совершении преступления предусмотренного пунктами «а» и «б», части 4, статьи 162 УК РФ («Разбой»), и назначил наказание: Владиславу Полтарыбатько – в виде 14 лет лишения свободы, Артему Лебедеву – в виде 13 лет и 6 месяцев лишения свободы, Станиславу Полтарыбатько – в виде 9 лет и 10 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима.