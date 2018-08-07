На экологическую реабилитацию семи свердловских водоемов потратят 1,2 миллиарда рублей

11:05 | 8.08.2018

Проект экологической реабилитации семи водоемов будет разработан Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области. Помимо озера Шарташ, об экологическом оздоровлении которого заявлялось накануне, в список вошли Черноисточинское, Северское, Верхне-Сысертское, Верхне-Макаровское и Волчихинское водохранилище, а также Верх-Исетский пруд.



«Почти все они расположены в границах особо охраняемых природных территорий регионального значения. Также они являются источниками питьевого водоснабжения для населенных пунктов с развитой промышленностью», — сказал заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Вячеслав Тюменцев.



В случае включения регионального проекта в национальный его реализация начнется уже в январе 2019 года. Планируемый объем финансирования из федерального и областного бюджетов до декабря 2024 года, по предварительной оценке Минприроды Свердловской области, превысит 1,2 миллиарда рублей.



Вячеслав Тюменцев отметил, что пилотным проектом станет реабилитация Черноисточинского водохранилища. По поручению губернатора Евгения Куйвашева уже сформирован и реализуется план мероприятий по оздоровлению этого водоема. В 2018 году на эту работу из бюджета региона выделено свыше 50 миллионов рублей.