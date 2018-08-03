Всё лучшее детям: педагогический университет Екатеринбурга закупал килограмм вишни для компота за 800 рублей

20:25 | 7.08.2018

rostovgazeta.ru

Свердловская региональная энергетическая комиссия на днях провела проверку в УрГПУ, после чего выявила: для продуктов собственного приготовления университет закупает ингредиенты с заоблачной наценкой. При допустимых 80 % она достигала диапазона от 92,5 % до 3800 %.



Так, стоимость килограмма замороженной вишни для приготовления компота составила 846 рублей вместо 423. Размер наценки — 100 %. Цена килограмма сметаны равнялась 688 рублям вместо 280. В данном случае наценка была практически 300 %, рассказали в РЭК.



Нашлись нарушения и в закупке товаров, которые продавались порционно. Цена за 1 килограмм хлеба «Таёжный» составила 120 рублей вместо положенных 80. В результате чего размер наценки достиг около 40 % вместо допустимых 27 %.



При этом тарифы на блага цивилизации в общежитии вуза были сильно занижены. За канализацию студенты платили 19 рублей за кубический метр, хотя должны были 21 рубль. Куб горячей воды стоил 27 рублей вместо 29. Также постояльцы экономили на электроэнергии и тепле.



О том, какое наказание университет понесёт за допущенные нарушения, в РЭК не сообщили.