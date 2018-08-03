Авиакомпания, которая не накормила екатеринбуржцев во время задержки рейса, оштрафована на 20 тысяч рублей

19:51 | 7.08.2018

mkset.ru

Авиакомпания «Икар», которая не накормила пассажиров во время задержки рейса Екатеринбург – Джерба (Турция), оштрафована на 20 тысяч рублей. Во время внеплановой задержки самолёта на 5 часов перевозчик не обеспечил екатеринбуржцев горячим питанием и напитками. Всё это время ожидающие посадки сидели в Кольцово без возможности выйти за пределы зала ожидания.



По итогам проверки, которую провела Свердловская транспортная прокуратура, в отношении авиакомпании было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.4 КоАП РФ («Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов»).



По итогам его рассмотрения региональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на юридическое лицо ООО «Авиакомпания “Икар”» наложен штраф размером 20 тысяч рублей.