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19:36 | 7.08.2018
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Екатеринбург впервые примет чемпионат мира по парусным гонкам среди женщин
Сегодня он уточнил для журналистов, что уральские ювелиры уже смастерили трофей для победителя. Статуэтка сделана из редкого красного дерева махагони. На ней разместилась изготовленная из золота, серебра и мельхиора яхта, которую украсил парус-спинакер.
«Это самый красивый парус на любой яхте. Его выбрасывают для увеличения скорости, когда идут попутным ветром», — пояснил Крюченков.
Он добавил, что сувенир в память о Екатеринбурге останется у победительницы навсегда. Однако главный трофей соревнований является переходящим. Сейчас он находится у действующей чемпионки мира из Великобритании Люси Макгрегор.
Кубок Екатеринбурга, в рамках которого состоится первый чемпионат мира, традиционно проходит в преддверии празднования Дня города.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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