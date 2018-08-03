Екатеринбург впервые примет чемпионат мира по парусным гонкам среди женщин

19:36 | 7.08.2018

hood-sails.com

Впервые в Екатеринбурге состоится чемпионат мира по парусным гонкам среди женщин. Состязания пройдут в рамках Кубка Екатеринбурга с 13 по 18 августа. Участие в них примут 11 команд: 8 иностранных и 3 российских. Об этом сообщил сегодня вице-президент Всероссийской федерации парусного спорта Юрий Крюченков.



Сегодня он уточнил для журналистов, что уральские ювелиры уже смастерили трофей для победителя. Статуэтка сделана из редкого красного дерева махагони. На ней разместилась изготовленная из золота, серебра и мельхиора яхта, которую украсил парус-спинакер.



«Это самый красивый парус на любой яхте. Его выбрасывают для увеличения скорости, когда идут попутным ветром», — пояснил Крюченков.



Он добавил, что сувенир в память о Екатеринбурге останется у победительницы навсегда. Однако главный трофей соревнований является переходящим. Сейчас он находится у действующей чемпионки мира из Великобритании Люси Макгрегор.



Кубок Екатеринбурга, в рамках которого состоится первый чемпионат мира, традиционно проходит в преддверии празднования Дня города.