В Зелёной роще в Екатеринбурге появятся новые скульптуры

19:08 | 7.08.2018

Уже завтра в Екатеринбурге стартует конкурс на благоустройство Зелёной рощи. Планируется, что в скором времени в парке появятся малые архитектурные формы — обновлённое ограждение, беседки и небольшие скульптуры.



В конкурсе «Малые архитектурные формы» смогут участвовать творческие группы, одинокие творцы и физические лица. Конкурс на самый лучший проект по благоустройству парка будет проходить с 8 августа по 5 октября.



В голосовании на благоустройство города Зелёная роща, помимо прочих территорий, заняла последнее, четвёртое место, но, несмотря на это, городская администрация решила взяться именно за этот проект. Заметим, что сумма проекта постоянно растёт. Так, если ещё осенью прошлого года мэрия Екатеринбурга оценивала благоустройство парка в 120 миллионов рублей, то теперь, перед голосованием, эта сумма выросла почти в два раза — до 200 миллионов.



Фото: пресс-служба городской администрации